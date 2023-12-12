Gelinim Mutfakta 12 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Bugün birinci kim oldu?
Gelinim Mutfakta 12 Aralık 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. "Gelinim Mutfakta," hafta içi her gün gelin adaylarının yeteneklerini sergilediği, lezzet dolu bir yarışma olarak izleyicilerle buluşuyor. Program, gelin adaylarının hazırladığı farklı yemek konseptleri, kayınvalidelerin tadım ve puanlama süreci ile renkleniyor. İşte, 12 Aralık Salı puan durumu ve günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Günün birincisi henüz belli olmadı. İlerleyen saatlerde haberimize eklenecektir.
PUAN DURUMU
Yeşim gelin:
Tuğba gelin:
Aleyna gelin:
İrem gelin:
GELİNİM MUTFAKTA 11 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 11 Aralık Pazartesi günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Yeşim gelin oldu.
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- Gelinim Mutfakta 12 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Bugün birinci kim oldu?
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