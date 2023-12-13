13 Aralık 2023, Çarşamba
Kuruluş Osman'da Osman Bey Karacelasun ve Vasilis’un ensesinde
atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 140. Bölümünde Üstat Gera ve Karacelasun, Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i öldürme planları yaparken Bala Hatun oğlu Alaeddin'in peşine düşer. Orhan Bey, annesi Malhun Hatun'a Holofira ile evleneceğini söylerken, Osman Bey ise Karacelasun ve Vasilis'i köşeye sıkıştırır.
Giriş Tarihi: 13.12.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 10:55
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