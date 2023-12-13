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Haberler Galeri Kuruluş Osman'da Osman Bey Karacelasun ve Vasilis’un ensesinde

Kuruluş Osman'da Osman Bey Karacelasun ve Vasilis’un ensesinde

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 140. Bölümünde Üstat Gera ve Karacelasun, Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i öldürme planları yaparken Bala Hatun oğlu Alaeddin'in peşine düşer. Orhan Bey, annesi Malhun Hatun'a Holofira ile evleneceğini söylerken, Osman Bey ise Karacelasun ve Vasilis'i köşeye sıkıştırır.

Giriş Tarihi: 13.12.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 10:55
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Kuruluş Osman’da Osman Bey Karacelasun ve Vasilis’un ensesinde

Kuruluş Osman 140.Bölüm:

KARACELASUN VE ÜSTAT GERA'NIN İŞBİRLİĞİ!

Karacelasun intikam yeminleri eder. Üstat Gera ve Karacelasun birlikte hareket edecektir. Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i öldürme planları yaparlar. Alaeddin'i öldürebilmek için nasıl bir oyun kurarlar?

BALA HATUN VE SAADET HATUN KARŞI KARŞIYA!

Alaeddin'in esir tutulduğunu öğrenen Bala Hatun, Uç Pazar'ı basar. Saadet Hatun'la karşı karşıya gelirler. Bu restleşmenin sonu nereye varacaktır?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Karacelasun ve Vasilis’un ensesinde

OSMAN BEY, KARACELASUN'U ELE GEÇİREBİLECEK Mİ?

Karacelasun, Orhan Bey'le karşı karşıya gelir. Aralarındaki vuruşma devam ederken Osman Bey'in ortaya çıkışıyla Karacelasun iyice köşeye sıkışır. Osman Bey Karacelasun'u ele geçirebilecek midir?

ORHAN BEY MURADINA EREBİLECEK Mİ?

Orhan Bey Holofira'yla evlenmek istediğini annesine net bir şekilde söyler. Orhan Bey Holofira'yla evlenmek için neleri göze alacaktır? Malhun Hatun Holofira'ya içini döker. Bir Bey hatunu olmanın nasıl fedakarlıklar gerektirdiğini izah eder. Holofira aynı fedakarlıkları edebilecek midir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Karacelasun ve Vasilis’un ensesinde

ORHAN BEY VE ALAEDDİN BEY, VASİLİS'İ YAKALIYOR!

Vasilis'in Uç Pazar'dan kaçtığını öğrenen Yakup Bey'in tepkisi nelere sebep olacaktır? Orhan Bey ve Alaeddin Bey, Mehmet'in elinden kaçırdığı Vasilis'i nasıl yakalamışlardır? Bunun Uç Pazar'daki yankısı ne olacaktır?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Karacelasun ve Vasilis’un ensesinde

ALAEDDİN BEY'İN HAYATI TEHLİKEDE!

Alaeddin Bey'e kafesli çadırda saldırı olur. Alaeddin Bey bu saldırıdan nasıl kurtulacaktır?

OSMAN BEY VE YAKUP BEY GERİLİMİ DEVAM EDİYOR!

Sancaksızlar'ın Osman'a biadını geri çekmesi bilgisinin gizli olması Yakup Bey için neden önemlidir. Yakup Bey, Sancaksız'ları kullanarak nasıl bir oyun kuracaktır?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Karacelasun ve Vasilis’un ensesinde

ORHAN BEY VE HOLOFİRA ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Mehmet Bey Holofira'ya yüzük hediye eder. Buna şahit olan Orhan Bey'i artık kimse tutamaz. Holofira'yı atının terkisine atıp giden Orhan Bey'in aklında ne vardır? Holofira'yı nereye götürmektedir?