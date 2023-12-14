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ATV'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman' milyonları ekrana kilitledi! Alaeddin Bey, Haçlı ve Moğol saldırısından işte böyle kurtuldu!

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Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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ATV’nin sevilen dizisi ’Kuruluş Osman’ milyonları ekrana kilitledi! Alaeddin Bey, Haçlı ve Moğol saldırısından işte böyle kurtuldu!

Kuruluş Osman’ın 140. Bölümünde Haçlılar ve Moğollar bir tuzak kurarak Alaeddin Bey’in esir tutulduğu kafese saldırı düzenledi. Alaeddin Bey’in saldırıdan kurtulmasına ise Gonca Hatun yardım etti.

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