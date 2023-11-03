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Köksüzler, Eyüboğlu Konağı’nda Çatal’la yüzleşti!

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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Köksüzler, Eyüboğlu Konağı’nda Çatal’la yüzleşti!

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 29. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Köksüzler’in Eyüboğlu Konağı'nda demans olup hafızasını yitiren Çatal’la yüzleşmesi bölüme damga vurdu.

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