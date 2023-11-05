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Bir dijital saatin saat ve dakika gösteren kısmında yan yana dört tane 1 rakamı varsa en erken kaç dakika sonra yan yana dört tane 2 rakamı olur?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 05.11.2023 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
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Bir dijital saatin saat ve dakika gösteren kısmında yan yana dört tane 1 rakamı varsa en erken kaç dakika sonra yan yana dört tane 2 rakamı olur?

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 15 Ekim Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.

SORU: Bir dijital saatin saat ve dakika gösteren kısmında yan yana dört tane 1 rakamı varsa en erken kaç dakika sonra yan yana dört tane 2 rakamı olur?

A- 61

B- 71

C- 661

D- 671

CEVAP: D

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