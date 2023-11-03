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Köksüzler, Eyüboğlu Konağı’nda Çatal’la yüzleşti!

A Haber
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Giriş: 03.11.2023 23:35
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 29. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Köksüzler’in Eyüboğlu Konağı'nda demans olup hafızasını yitiren Çatal’la yüzleşmesi bölüme damga vurdu.
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Köksüzler, Çatal’la yüzleşti!
Köksüzler, Çatal’la yüzleşti!
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