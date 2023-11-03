03 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu! 3 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı?

Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu! 3 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
ABONE OL
Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu! 3 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 3 Kasım 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Muftakta kim elendi? İşte, günün birincisi ve elenen yarışmacı...

Gelinim Mutfakta 3 Kasım Cuma puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Muftakta bilezikleri kim kazandı?

(3 KASIM 2023) GELİNİM MUTFAKTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

10 altın bileziğin sahibi 75 puanla Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM ELENDİ?

Bu hafta elenen yarışmacı Ezgi oldu.

Bugün çeyrek altını kazanan yarışmacı Aleyna oldu.

3 GELİN BİRDEN EKSİ İKİ CEZA PUANI ALDI!

Yeşim, katmer hamurunu çok ince açtığı için eksi iki ceza puanını alan isim oldu.

Ezgi toplamda eksi dört ceza puanı aldı. Tabağında yanık olduğu için eksi iki ceza puanı alırken, bir de 12 yerine 10 adet katmer yaptığı için yine eksi iki ceza puanı aldı.

Tuğba katmeri parçalandığı için eksi iki ceza puanı aldı.

(2 KASIM 2023) GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bugün eksi 2'ler havada uçuştu. İlk eksi 2 ceza puanını Yeşim aldı. Ezgi ise eksi 4 ceza puanı aldı. Üçüncü eksi 2 puanını ise Tuğba oldu. Gelinim Mutfakta günün birincisi ise Yeşim oldu.

(2 KASIM 2023) GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

➡YEŞİM: 18 PUAN

➡TUĞBA: 9 PUAN

➡EZGİ: 5 PUAN

➡ALEYNA: 11 PUAN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA