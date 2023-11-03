Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu! 3 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM ELENDİ?

Bu hafta elenen yarışmacı Ezgi oldu.

Bugün çeyrek altını kazanan yarışmacı Aleyna oldu.

3 GELİN BİRDEN EKSİ İKİ CEZA PUANI ALDI!

Yeşim, katmer hamurunu çok ince açtığı için eksi iki ceza puanını alan isim oldu.

Ezgi toplamda eksi dört ceza puanı aldı. Tabağında yanık olduğu için eksi iki ceza puanı alırken, bir de 12 yerine 10 adet katmer yaptığı için yine eksi iki ceza puanı aldı.

Tuğba katmeri parçalandığı için eksi iki ceza puanı aldı.