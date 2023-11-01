01 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Osman Bey’den Lefke Kalesi hamlesi

Osman Bey’den Lefke Kalesi hamlesi

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
ABONE OL
Osman Bey’den Lefke Kalesi hamlesi

Kuruluş Osman’ın 134. Bölümünde Osman Bey, Lefke Kalesi’ni Yakup Bey’den aldı. Kaleyi neden teslim aldığını Bala Hatun’a ve alplarına açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA