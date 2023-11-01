Malezya Kraliçesi’nden Kuruluş Osman setine ziyaret

KRALİÇEDEN OSMAN'A ZİYARET

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah, Bozdağ Film Platoları'nı ziyaret etmek için İstanbul'a geldi. Uzun yıllardır Kuruluş Osman dizisini yakından takip eden kraliçe, Malezya'dan birlikte geldiği yakınlarıyla dizi setini ziyaret etti.