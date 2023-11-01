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Malezya Kraliçesi’nden Kuruluş Osman setine ziyaret

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Giriş Tarihi: 01.11.2023
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Malezya Kraliçesi’nden Kuruluş Osman setine ziyaret

atv ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman, yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaştı. Setinde birçok ziyaretçi ağırlayan yapım, bu kez Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah’ı konuk etti. Kuruluş Osman dizisini yakından takip eden kraliçe, Malezya'dan birlikte geldiği yakınlarıyla dizi setini ziyaret etti.

KRALİÇEDEN OSMAN'A ZİYARET

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah, Bozdağ Film Platoları'nı ziyaret etmek için İstanbul'a geldi. Uzun yıllardır Kuruluş Osman dizisini yakından takip eden kraliçe, Malezya'dan birlikte geldiği yakınlarıyla dizi setini ziyaret etti.

Kraliçe Azizah'a gezisinde Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy eşlik etti.

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