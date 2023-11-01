01 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Orhan Bey, Mehmet Bey’i vurdu

Orhan Bey, Mehmet Bey’i vurdu

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
ABONE OL
Orhan Bey, Mehmet Bey’i vurdu

Kuruluş Osman’ın 134. Bölümünde Orhan Bey, babası Osman Bey tarafından kendisine verilen vazifeyi yerine getirmek ve babasının güvenini kazanmak için hazinenin peşine düştü. Orhan Bey, hazineyi alan Mehmet Bey’i vurdu.

Kuruluş Osman'ın 134. Bölümünde Orhan Bey, hazineyi geri almak için Mehmet Bey'i takip etti. Moğol kisvesine büründü ve alplarına da yüzlerini Moğol gibi boyamaları tembihledi. Yeni bir oyun kuran Orhan Bey, Mehmet Bey'e saldırdı. Saldırı sonucunda Mehmet Bey'i ağır yaralayan Orhan Bey, hazineyi alıp Yenişehir'e döndü.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 134. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Orhan Bey, Mehmet Bey’i vurdu ORHAN BEY, MEHMET BEY’İ VURDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA