Orhan Bey, Mehmet Bey’i vurdu

Kuruluş Osman'ın 134. Bölümünde Orhan Bey, hazineyi geri almak için Mehmet Bey'i takip etti. Moğol kisvesine büründü ve alplarına da yüzlerini Moğol gibi boyamaları tembihledi. Yeni bir oyun kuran Orhan Bey, Mehmet Bey'e saldırdı. Saldırı sonucunda Mehmet Bey'i ağır yaralayan Orhan Bey, hazineyi alıp Yenişehir'e döndü.