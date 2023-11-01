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Osman Bey’den Lefke Kalesi hamlesi

A Haber
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Giriş: 01.11.2023 23:10
‘Kuruluş Osman’ın 134. Bölümünde Osman Bey, Lefke Kalesi’ni Yakup Bey’den aldı. Kaleyi neden teslim aldığını Bala Hatun’a ve alplarına açıkladı.
Osman Bey’den Lefke Kalesi hamlesi
Osman Bey’den Lefke Kalesi hamlesi
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