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Haberler Galeri Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Yakup Bey çatışması nasıl sonuçlanacak? Uçlar’ın yeni düşmanı Üstad Gera!

Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Yakup Bey çatışması nasıl sonuçlanacak? Uçlar’ın yeni düşmanı Üstad Gera!

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 1 Kasım Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 134. Bölümünde Yenişehir'e Üstad Gera'nın gelişi ortalığı karıştırırken, Orhan Bey ise Moğol kılığına girerek Mehmet Bey'i vurur.

Giriş Tarihi: 31.10.2023 12:20
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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Yakup Bey çatışması nasıl sonuçlanacak? Uçlar’ın yeni düşmanı Üstad Gera!

134.Bölüm:

OSMAN BEY, LEFKE KALESİ'Nİ YAKUP BEY'DEN ALACAK MI?

Yakup Bey, Osman Bey'den önce davranmış, Lefke Kalesi'ni fethetmiştir. Kaleyi Osman Bey'e verdiğini söyler. Osman Bey ise Yakup Bey'in sinsi bir oyun içinde olduğunun farkındadır. Yakup Bey'in Osman Bey'e kaleyi vermekteki niyeti nedir? Osman Bey kaleyi kabul edecek midir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Yakup Bey çatışması nasıl sonuçlanacak? Uçlar’ın yeni düşmanı Üstad Gera!

UÇLAR'IN YENİ DÜŞMANI: ÜSTAD GERA!

Uçlar'a yeni bir düşman gelir. Bu Vasilis'in üstadı, Üstad Gera'dır. Üstad Gera ve Osman Bey karşılaşır. Fakat Üstad Gera kimliğini gizler.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Yakup Bey çatışması nasıl sonuçlanacak? Uçlar’ın yeni düşmanı Üstad Gera!

Tüccar olarak karşısına çıkar Osman Bey'in. Osman Bey onu Yenişehir'e davet eder. Osman Bey, Gera'dan şüphelenmiş midir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Yakup Bey çatışması nasıl sonuçlanacak? Uçlar’ın yeni düşmanı Üstad Gera!

BORAN BEY'İN AKIBETİ NE OLACAK?

Üstad Gera'nın gelişiyle Uçlar iyice karışacaktır. Üstad Gera hamlesine derhal başlar.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Yakup Bey çatışması nasıl sonuçlanacak? Uçlar’ın yeni düşmanı Üstad Gera!

Osman'ın en güvendiği adamını en güvendiği yerde öldüreceklerdir. Vasilis, Boran'ı öldürebilecek midir?