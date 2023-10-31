Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Yakup Bey çatışması nasıl sonuçlanacak? Uçlar’ın yeni düşmanı Üstad Gera!

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 1 Kasım Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 134. Bölümünde Yenişehir'e Üstad Gera'nın gelişi ortalığı karıştırırken, Orhan Bey ise Moğol kılığına girerek Mehmet Bey'i vurur.