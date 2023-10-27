BİRİNCİ AÇIKLANDI! Yemekteyiz yarışı kim kazandı? TV8 27 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu! 75 bin TL para ödülünü kimler kazandı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Yemekteyiz programının birincisi bu akşam belli oldu. TV8 ekranlarının sevilen yarışmasında 5 isim 75 bin TL'lik büyük ödülü evine götürebilmek için kıran kırana mücadele etti. Haftanın son gününde ise tüm maharetlerini ortaya döken ve en çok puanı toplaya 2 yarışmacı günün birincisi oldu. Peki bu akşamın birincisi kim oldu. İşte haftanın birincisi….

27 EKİM 2023 YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Bu gece Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında Yemekteyiz yarışma programının final bölümü Yayınladı.