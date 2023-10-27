BİRİNCİ AÇIKLANDI! Yemekteyiz yarışı kim kazandı? TV8 27 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu! 75 bin TL para ödülünü kimler kazandı?
Yemekteyiz programının birincisi bu gece belli oldu. Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün izleyicilerin ve diğer yarışmacıların önünde tüm maharetlerini sergileyen adaylar bu geceyi yani 75 bin TL’lik para ödülünü evine götürebilmek için bekledi. Peki Yemekteyiz yarışmasının birincisi kim oldu? İşte detaylar…
Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Yemekteyiz programının birincisi bu akşam belli oldu. TV8 ekranlarının sevilen yarışmasında 5 isim 75 bin TL'lik büyük ödülü evine götürebilmek için kıran kırana mücadele etti. Haftanın son gününde ise tüm maharetlerini ortaya döken ve en çok puanı toplaya 2 yarışmacı günün birincisi oldu. Peki bu akşamın birincisi kim oldu. İşte haftanın birincisi….
27 EKİM 2023 YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?
Bu gece Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında Yemekteyiz yarışma programının final bölümü Yayınladı.
Hafta içi her gün ekran karşında maharetlerini konuşturan yarışmalar tek tek puanları topladı. En yüksek puanı toplayan yarışmacı ise büyük ödülü evine götürecek.
YEMEKTEYİZ KAZANANI KİM OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın birincisi Fatemeh ve Sevda oldu. İki isim 75 bin TL büyük ödülü paylaştılar.
BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı: Sevda Kıraç
2. gün yarışmacısı: Kerim Uygur
3. gün yarışmacısı: Erengül Cenik
4. gün yarışmacısı: Fatemeh Asghari
5. gün yarışmacısı: Yavuzhan Ulucan yarışacak
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