Bu akşam Yargı dizisi var mı? Yargı yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? 29 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı...

YARGI 69. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz ve Ceylin çiftini Mercan'ı bulma yolculuğunda bilmedikleri, hiç beklemedikleri bir kaza beklemektedir. Bir an önce kızlarına sağ salim kavuşmayı, sarılmayı beklerken önlerine çıkacak bu engel ve arkasından yaşanacaklar ikisini de sarsmaya yetecektir.

Mercan'ın peşinde, gerçeği kovalayan Eren'in kendi hayatına değen Dilek gerçeği ve anlatılan detaylar dünyasını darmadağın etmeye yetecektir. Ceylin için elini taşın altına sonuna kadar sokmaya kararlı Yekta ise bir kez daha, istemese de, karanlıkla ittifak kurmak zorunda kalacaktır. Osman ve Can ile birlikte iş yaparak kendisini Parla'nın gözünde de parlatmaya niyetli Çınar, kurulan yeni masada kendisine bir yer bulabilecek midir?