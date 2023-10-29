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Bu akşam Yargı dizisi var mı? Yargı yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? 29 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.10.2023
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Bu akşam Yargı dizisi var mı? Yargı yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? 29 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı...

"Yargı dizisi bugün var mı, yok mu?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan gibi usta oyuncuların yer aldığı "Yargı" dizisi, büyük bir izleyicisi kitlesi tarafından takip ediliyor. Dizinin yeni bölümünde yaşacak olaylar ise merak ediliyor. Peki, 29 Ekim Yargı dizisi bugün var mı, yayınlanacak mı? İşte cevabı...

"Yargı dizisi bugün var mı, yok mu?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Etkileyici senaryosu ve başarılı kadrosuyla ön plana çıkan Yargı dizisi, her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Dizi, 69. yeni bölüm fragmanı ile izleyicilerini heyecanlandırmış durumda.

29 EKİM YARGI BUGÜN VAR MI?

Yargı yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'da Kanal D'de.

İşte canlı yayın linki!

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

YARGI 69. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz ve Ceylin çiftini Mercan'ı bulma yolculuğunda bilmedikleri, hiç beklemedikleri bir kaza beklemektedir. Bir an önce kızlarına sağ salim kavuşmayı, sarılmayı beklerken önlerine çıkacak bu engel ve arkasından yaşanacaklar ikisini de sarsmaya yetecektir.

Mercan'ın peşinde, gerçeği kovalayan Eren'in kendi hayatına değen Dilek gerçeği ve anlatılan detaylar dünyasını darmadağın etmeye yetecektir. Ceylin için elini taşın altına sonuna kadar sokmaya kararlı Yekta ise bir kez daha, istemese de, karanlıkla ittifak kurmak zorunda kalacaktır. Osman ve Can ile birlikte iş yaparak kendisini Parla'nın gözünde de parlatmaya niyetli Çınar, kurulan yeni masada kendisine bir yer bulabilecek midir?

Ilgaz ve Ceylin Filiz'e ulaşmaya çalışırken Dilek tarafında beklemedikleri bir yeni iş birliği ile karşılaşacaktır. Mercan konusunda, kendini affetmeyecekler listesinde ilk sırada yer alan Ilgaz ve kızını bulmak için her şeyi göze alan Ceylin için mutlu günlerin kapısının aralanması çok yakındır.

Ceylin ve Ilgaz Mercan'ı bulmak uğruna yaptıkları illegal seçimlerden ötürü hiç beklemedikleri ve tehlikeli bir durumun içinde bulurlar kendilerini. Bilmedikleri ise Mercan'ın nerde olduğu gerçeğiyle burun buruna olduklarıdır.

29 EKİM 2023 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Çok Güzel Hareketler 2
15:30 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:30 Poyraz Karayel

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