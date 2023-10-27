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Gelinim Mutfakta 27 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?

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Giriş Tarihi: 27.10.2023
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Gelinim Mutfakta 27 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 27 Ekim 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Muftakta çeyrek altını kim aldı? İşte, puan durumu!

Gelinim Mutfakta puan durumu açıklanıyor! Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün birincisi ise merak konusu oldu. İşte, 27 Ekim 2023 puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN (27 EKİM) ÇEYRAK ALTINI KİM KAZANDI?

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI, KİM 1. OLDU?

Haftanın son gününde kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan gelin, 10 altın bileziğin sahibi olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 27 EKİM KİM ELENDİ?

Haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alan gelin, yarışmaya veda edecek. Bölüm sonunda elenen gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN (26 EKİM) ÇEYRAK ALTINI KİM KAZANDI?

Ceren ve Tuğba eşit puan alarak günün birincisi olurken, kura sonucu çeyrek altını kazanan isim ise Ceren oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 26 EKİM PUAN DURUMU

Tuğba gelin: 16

Ceren gelin: 16

Yeşim gelin: 9

Pınar gelin: 5

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