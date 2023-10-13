Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 13 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Puan tablosu...

Hafta içi 16:00'da yeni bölümleri ile ekrana gelen sevilen yarışma programında bilindiği üzere ödül miktarı 50.000 TL'den 75.000 TL'ye çıkarılmıştı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yarışmacıları (9-13 Ekim ) da bu büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti.