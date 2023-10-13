Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 13 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Puan tablosu...
"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 13 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca yapılan yemekler ile en fazla puanı almak isteyen yarışmacılar haftanın finalinde büyük ödül için yarışacak. İşte konu hakkında detaylar....
"Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 13 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isimler merak ediliyor. Haftanın en fazla puan alan isimi büyük ödülün sahibi olacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU 13 EKİM 2023?
Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 13 Ekim 2023 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini aldı.
Hafta içi 16:00'da yeni bölümleri ile ekrana gelen sevilen yarışma programında bilindiği üzere ödül miktarı 50.000 TL'den 75.000 TL'ye çıkarılmıştı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yarışmacıları (9-13 Ekim ) da bu büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti.
Bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9-13 Ekim yarışmacıları arasında aşçılık üzerine deneyimi olan isimler olduğu gibi, kendi mutfağında yemek yapan kişilerin de yer aldığı görülüyor.
İŞTE ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KAZANANI...
13 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.
BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın yarışmacıları:
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