Ömer son bölüm canlı izle! ÖMER 30 Ekim 2023 yeni bölüm tek parça, kesintisiz, kaliteli, full HD canlı ekranı!

Fakat bu kararı Gamze'yle arasının yeniden açılmasına neden olur.

Şükran'ı boşanma kararından vazgeçirmek için çabalayan Tahir, onunla konuşmayı başararak arasını düzeltebilmek için büyük bir adım atar. Fakat Vicdan'ın Nisa'da kaldığını öğrenen Şükran'ı yatıştırmak hiç kolay olmaz.