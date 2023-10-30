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Ömer son bölüm canlı izle! ÖMER 30 Ekim 2023 yeni bölüm tek parça, kesintisiz, kaliteli, full HD canlı ekranı!

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Giriş Tarihi: 30.10.2023
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Ömer son bölüm canlı izle! ÖMER 30 Ekim 2023 yeni bölüm tek parça, kesintisiz, kaliteli, full HD canlı ekranı!

Ömer dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler arama motorlarında "Ömer 30 Ekim 2023 yeni bölüm tek parça, kesintisiz, kaliteli, full HD canlı ekranı!" araştırmaya başladı. 29. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölüm detayları haberimizde...

Ömer dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler arama motorlarında "Ömer 30 Ekim 2023 yeni bölüm tek parça, kesintisiz, kaliteli, full HD canlı ekranı!" araştırmaya başladı. 29. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölüm detayları haberimizde...

ÖMER 29. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümünü https://www.startv.com.tr/dizi/omer/bolumler adresinden izleyebilirsiniz.

ÖMER DİZİSİ 29. BÖLÜM ÖZETİ

Nilüfer'in Tahir'in kızı olduğunu söyleyen Vicdan'a inanıp inanmamakta kararsız kalan Ömer, bu sırrın doğrulanana kadar kimse tarafından öğrenilmemesi için onları alıp gizlice Nisa'ya götürmeye karar verir.

Fakat bu kararı Gamze'yle arasının yeniden açılmasına neden olur.

Şükran'ı boşanma kararından vazgeçirmek için çabalayan Tahir, onunla konuşmayı başararak arasını düzeltebilmek için büyük bir adım atar. Fakat Vicdan'ın Nisa'da kaldığını öğrenen Şükran'ı yatıştırmak hiç kolay olmaz.

Bu sırada anne babasının yaşadığı sorunlardan etkilenen Eda ise savunmasız bir halde büyük bir tuzağa doğru adım adım ilerlemektedir.

Ömer ve Gamze Vicdan'ın yarattığı depremden ailelerini korumaya çalışırken, yaşadığı acılardan Tahir'i ve ailesini sorumlu tutan Vicdan, Tahir'in Şükran'la arasındaki bağı tamamen koparacak bir hamle hazırlığındadır.

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