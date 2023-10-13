Teşkilat 4. sezon tarihi açıklandı mı? Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? Yeni oyuncu kadrosu...

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başarılı dizi Teşkilat, 79. bölümle sezona ara vermişti. Sevenleri ise 4. sezon bekleyişine başladı. Dizinin yeni sezon fragmanı yayımlandı ancak yayın tarihi henüz netleşmedi. Buna bağlı olarak Teşkilat yeni sezon bölümü 8 Ekim Pazar akşamı da ekranda olmayacak.