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Teşkilat 4. sezon tarihi açıklandı mı? Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? Yeni oyuncu kadrosu...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
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Teşkilat 4. sezon tarihi açıklandı mı? Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? Yeni oyuncu kadrosu...

"Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. TRT1'in sevilen dizilerinden Teşkilat, yeni oyuncularıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki, Teşkilat 4.sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, yeni bölüm tarihi ve oyuncu kadrosu...

"Teşkilat yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlıyor?" sorusunun cevabı araştırılıyor. TRT1'in sevilen dizilerinden Teşkilat, konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Teşkilat 4.sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, yeni bölüm tarihi...

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başarılı dizi Teşkilat, 79. bölümle sezona ara vermişti. Sevenleri ise 4. sezon bekleyişine başladı. Dizinin yeni sezon fragmanı yayımlandı ancak yayın tarihi henüz netleşmedi. Buna bağlı olarak Teşkilat yeni sezon bölümü 8 Ekim Pazar akşamı da ekranda olmayacak.

KADRODA YENİ OYUNCULAR VAR!

Dizinin yeni sezonuna; Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu, Cengiz Bozkurt, Tuğçe Açıkgöz ve İlker Kızmaz dahil oldu.

TEŞKİLAT YENİ SEZON BU AKŞAM VAR MI, HANGİ GÜN YAYINDA?

Yeni sezonu merakla beklenen Teşkilat dizisinin fragmanı paylaşıldı. "Oyun bozan değil, oyun kuran biziz!" Başlığıyla paylaşılan video yoğun ilgi gördü. 1 Milyondan fazla izlenen fragman sonrası yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Teşkilat yeni sezon fragmanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=k5jLnJvP-f8&ab_channel=TRT1

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