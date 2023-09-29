Kuruluş Osman’a bomba transfer! Yer yerinden oynayacak

Yitesiye savaşların, mücadelenin, zeka ve her türlü hilenin kullanılacağı sultanlık yolunda, Osman Bey'in manevi rehberi Yunus Emre olacaktır. Yunus Emre, Osman Bey'in içine düştüğü birçok sıkıntıda o'nun yolunu aydınlatacaktır.