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Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 29 Eylül 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Puan tablosu...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
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Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 29 Eylül 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Puan tablosu...

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 29 Eylül 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca yapılan yemekler ile en fazla puanı almak isteyen yarışmacılar haftanın finalinde büyük ödül için yarışacak. İşte konu hakkında detaylar...

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isimler merak ediliyor. Haftanın en fazla puan alan isimi büyük ödülün sahibi olacak. İşte konu hakkında detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU VE HAFTANIN YARIŞMACILARI

Enes Bey:

Meral Hanım:

Özlem Hanım:

Hakan Bey:

Ebru Hanım:

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 75 bin TL'lik ödülün sahibi henüz belli olmadı. Yemekteyiz'de kazanan yarışmacı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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