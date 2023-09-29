Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu? 📺 29 Eylül 2023 PUAN DURUMU...
TELEVİZYON ahaber.com.tr
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılılıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. İşte, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusunun cevabı ve yarışma hakkında detaylar...
Gelinim Mutfakta 29 Eylül puan durumu ve çeyrek altınların sahibi izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu 2023!
GELİNİM MUTFAKTA 29 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Haftanın dördüncü gününde Gelinim Mutfakta tarifini en iyi hazırlayarak çeyrek altının sahibi olan gelin Gizem oldu.
PUAN DURUMU
GİZEM- 19 PUAN
MELİKE- 16 PUAN
TUĞBA- 9 PUAN
ÖZLEM- 6 PUAN
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