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Zirvenin sahibi dönüyor! Kuruluş Osman’ın beşinci sezonundan ilk tanıtım yayınlandı

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 29.09.2023
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Zirvenin sahibi dönüyor! Kuruluş Osman’ın beşinci sezonundan ilk tanıtım yayınlandı

4 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak olan ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın merakla beklediği beşinci sezonundan ilk tanıtım yayınlandı...

Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin yeni sezon tanıtımı Türkçe başta olmak üzere İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Korece, Arapça, Farsça, Urduca, Rusça, Japonca ve Rumca olmak üzere toplamda 13 dilde yayınlandı.



Tanıtım büyük ilgi gördü ve izlenme rekorları kırdı. "Kuruluş Osman"ın sevilen karakterlerinden Bala Hatun'un kızı Halime'nin mezarını kazdığını rüyasında gördüğünü söylediği yürek burkan sahne, Osman Bey ve Malhun Hatun'un Bursa fethi hakkındaki konuşmaları, nefes kesen aksiyon sahneleriyle öne çıkan tanıtım, beşinci sezona dair beklentileri zirveye çıkardı.

Haydi bakalım! Ruhumuz kıyama kalksın!” "HAYDİ BAKALIM! RUHUMUZ KIYAMA KALKSIN!"
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