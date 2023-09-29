Zirvenin sahibi dönüyor! Kuruluş Osman’ın beşinci sezonundan ilk tanıtım yayınlandı

Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin yeni sezon tanıtımı Türkçe başta olmak üzere İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Korece, Arapça, Farsça, Urduca, Rusça, Japonca ve Rumca olmak üzere toplamda 13 dilde yayınlandı.