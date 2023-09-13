'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda daha çok kazandıracak! İşte yeni para ağacı
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ bu sezona yeni para ağacıyla devam edecek. Ekranların en çok sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması olan 'Milyoner'de büyük ödül 5 milyon TL olacak. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni para ağacı...
Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi – kültür yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" para ağacını yeniledi.atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yarışma programı, bu sezon para ödüllerini arttırdı. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi. Yarışmada ayrıca diğer 12 sorunun para değerleri yükseldi.
Artan ödül miktarlarının ardından yeni para ağacı şu şekilde olacak;
1.Soru-2.000 TL
2.Soru-5.000 TL / BARAJ
3.Soru-7.500 TL
4.Soru-10.000 TL
5.Soru-20.000 TL
6.Soru-30.000 TL
7.Soru-50.000 TL BARAJ
8.Soru-100.000 TL
9.Soru-200.000 TL
10.Soru-300.000 TL
11.Soru-500.000 TL
12.Soru-1.000.000 TL
13.Soru-5.000.000 TL
Kim Milyoner Olmak İster yeni para ağacıyla 24 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında başlıyor!
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