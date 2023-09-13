Kim Milyoner Olmak İster büyük ödül ne kadar oldu? ATV Kim Milyoner Olmak İster para ödülü arttı mı, kaç TL olacak?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR OLDU?

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül havuzu değişti. Daha önce 12 sorudan oluşan yarışmada artık 13 soru sorulacak. 12. sorunun değeri yine 1 milyon TL olurken 13. soruya doğru cevap verenler ise 5 milyon TL kazanacak. Böylece yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster büyük ödülü 5 milyon TL olarak belirlendi.