Kim Milyoner Olmak İster büyük ödül ne kadar oldu? ATV Kim Milyoner Olmak İster para ödülü arttı mı, kaç TL olacak?
"Kim Milyoner Olmak İster para ödülü ne kadar oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Atv’nin en sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonuna yeni ödül ağacı ile başlama kararı aldı. 1 milyon TL olan büyük ödül yeni sezonda artırıldı. İşte, Kim Milyoner Olmak İster büyük ödül...
"Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül miktarı değişti! Atv'nin en sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonuna yeni ödül ağacı ile başlama kararı aldı. 1 milyon TL olan büyük ödül yeni sezonda artırıldı. İşte, Kim Milyoner Olmak İster büyük ödül...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR OLDU?
Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül havuzu değişti. Daha önce 12 sorudan oluşan yarışmada artık 13 soru sorulacak. 12. sorunun değeri yine 1 milyon TL olurken 13. soruya doğru cevap verenler ise 5 milyon TL kazanacak. Böylece yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster büyük ödülü 5 milyon TL olarak belirlendi.
ÖDÜL HAVUZU TABLOSU 2023
1.Soru-2.000 TL
2.Soru-5.000 TL / Baraj
3.Soru-7.500 TL
4.Soru-10.000 TL
5.Soru-20.000 TL
6.Soru-30.000 TL
7.Soru-50.000 TL / Baraj
8.Soru-100.000 TL
9.Soru-200.000 TL
10.Soru-300.000 TL
11.Soru-500.000 TL
12.Soru-1.000.000 TL
13.Soru-5.000.000 TL
MİLYONER OLDU! RABİA BİRSEN GÜVERCİN KİMDİR?
Kim Milyıner Olmak İster yarışmasındaki Rabia Birsen Güvercin, yarışmanın 1057. bölümde 400 binlik soruyu bilerek 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı ve 1 milyon TL'nin sahibi oldu.
Rabia Birsen Güvercin 24 yaşında, aslen Konyalı ve Ankara'da yaşıyor.
Güvercin, bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Geçtiğimiz yıl kolunu kıyma makinesine kaptıran Güvercin protez kol kullanıyor.
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