Aile 2. sezon ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı? Aile dizisi 30. bölüm final mi?
"Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Her Salı akşamı ekranlara gelen dizi, şimdilerde yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. İzleyiciler ise, "Aile yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, dizinin 2. sezon tarihi...
"Aile yeni sezon ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. Her Salı akşamı ekranlara gelen dizi, şimdilerde yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. İzleyiciler ise, "Aile yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, dizinin 2. sezon tarihi...
AİLE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen Aile dizisi, 30 Mayıs 2023 Salı günü sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti.
Konusu ve oyuncu kadrosu ile adından söz ettirmeyi başaran Aile dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor.
AİLE 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Nejat İşler gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisinin hayranlarını üzecek gelişme yaşandı.
Yapım tarafından yapılan açıklamaya göre, normalde Ağustos ayı itibarıyla setlere dönmesi beklenen Aile'nin yeni sezon çekimleri Eylül ayının ortalarına doğru başlayacak.
Bu kapsamda, sevilen dizi Ekim ayında yeni bölümleriyle ekranlarda yerini alacak. Aile 2. sezon yayın tarihi ile ilgili kanaldan açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
30.BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK
Öte yandan gelen son bilgilere göre Aile dizisi 30. bölümde final yaparak ekranlara veda edecek.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ikilisiyle birlikte Show TV yönetimi de Aile dizisinin 30. bölümde final yapacağını doğruladı.
AİLE SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Sevdiği adamın ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Devin, hamile olduğunu Aslan'a söyler. Aslan aldığı habere çok sevinir ancak Devin bu bebeği doğurmamakta kararlıdır.
Aslan, Devin'e doğacak bebekleriyle yeni bir hayat kurmanın mümkün olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.
Kıymet'ten gelen bir telefon Hülya'yı harekete geçirir. Diğer taraftan Aslan da evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrenmek için planını işletmeye başlar.
Aslan evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrendiğinde ortaya çıkan gerçek, Aslan ve Hülya'nın ilişkisini derinden sarsar. Diğer taraftan bu gerçeği Cihan da öğrenir.
Devin'in kliniğine gider. Klinikte yaşananlardan sonra Devin, terapi seanslarını sonlandırma kararı alır.
Yağmur ve Eko'nun isteme töreni için herkes bir araya geldiğinde tüm sırlar birer birer gün yüzüne çıkar. Büyük bir tartışmanın sonunda Hülya; Devin ve Cihan'ın aylardır ondan gizli seans yaptıklarını Aslan'a söyler.
Şimdi yüzleşme sırası Aslan ve Cihan'dadır. İki kardeş arasında o gece yaşanacak yüzleşme, aileye ait kanlı sırların ortaya çıkmasıyla büyük bir hesaplaşmaya dönerken; aile büyük bir yıkıma doğru sürüklenecektir.
Şimdi herkes, hayatlarını altüst edecek bir dönüm noktasındadır.
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