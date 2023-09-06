Ben Bu Cihana Sığmazam gün sayıyor! Sezona damga vuracak
atv’nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’dan sevindiren haber geldi. Fenomen dizi 12 Eylül Salı akşamı sevenleriyle buluşacak. Yeni yüzleriyle Karadeniz’de başlayacak dizi, sezona damgasını vuracak.
Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 12 Eylül Salı akşamı başlıyor.
Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı diziye ikinci sezonla birlikte 35'e yakın isim dahil oldu.
Yeni yüzleriyle Karadeniz'de başlayacak dizi, sezona damga vurmaya hazırlanıyor.
Ben Bu Cihana Sığmazam 12 Eylül Salı akşamı atv ekranlarında
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ömer yeni sezon ne zaman başlayacak? Ömer 2. sezon 1. bölüm hangi gün yayınlanacak?
- Bu 5 şeyi yapan incecik bele kavuşuyor! Mankenlerin sırrı meğer buymuş! 65-60-57-55 cm bel için...
- Bakanlık en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Büro Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Şoför, Tekniker….
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden 5 il için sel alarmı! İstanbul ve Kırklareli'nde yağış sürecek mi? Saat verildi! Çok kuvvetli geliyor...
- Bugün yağmur var mı, yağacak mı? İstanbullular 6-7 Eylül'e dikkat! Hangi ilçeler de yağmur var? Arnavutköy, K.Çekmece, Başakşehir, Bahçelievler...
- OVP ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024-26 Orta Vadeli Program nedir, neleri kapsıyor? Maddeleri, içeriğinde neler var?
- Ek MTV kalktı mı, iptal mi oldu? Araç sahipleri son dakikalar dikkat! MTV 3. taksit ödeme bitti mi, son tarih ne zaman?
- EYT biletini kaçıranlara kısmi emeklilik müjdesi! Aylık 7.500 TL maaşa en az +2.500 TL ek zam! 8 Eylül 1999-Mayıs 2008 sonrası sigorta girişine...
- Emekliye en düşük 10.143 TL maaş! SSK, Bağkur, SGK’lıya %19.44'lük ek zamla yeni tablo ayyuka çıktı! Enflasyon farkı, seyyanen, ikramiye...
- AÖL KAYIT TARİHLERİ 2023-24 | MEB Açık Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Kayıtlar hangi tarihte yenilenecek?
- İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? 6 Eylül Çarşamba İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil oldu? İstanbul Valiliği ve MEB son dakika açıklamalar...
- Miktarlar güncellendi, hesaplara zamlı yatacak! e-Devlet'ten başvuran herkese veriliyor! Evde bakım maaşı, 65 yaş, engelli aylığı, Aile destek...