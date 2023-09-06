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Ben Bu Cihana Sığmazam gün sayıyor! Sezona damga vuracak

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 06.09.2023
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Ben Bu Cihana Sığmazam gün sayıyor! Sezona damga vuracak

atv’nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’dan sevindiren haber geldi. Fenomen dizi 12 Eylül Salı akşamı sevenleriyle buluşacak. Yeni yüzleriyle Karadeniz’de başlayacak dizi, sezona damgasını vuracak.

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 12 Eylül Salı akşamı başlıyor.

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı diziye ikinci sezonla birlikte 35'e yakın isim dahil oldu.

Yeni yüzleriyle Karadeniz'de başlayacak dizi, sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam 12 Eylül Salı akşamı atv ekranlarında

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