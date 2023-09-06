Ben Bu Cihana Sığmazam gün sayıyor! Sezona damga vuracak

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 12 Eylül Salı akşamı başlıyor.