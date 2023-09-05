Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak? 37. bölüm tarihi...
"Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı izleyciler tarafından sorgulanıyor. Dizinin 2. sezon tanıtımı izleyicileri heyecanlandırdı. 9 Haziran tarihinde 36. bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni bölümleri merak konusu oluyor. İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm tarihi...
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 2. sezon tanıtımının yayınlanması, sosyal medyada gündem yarattı. 9 Haziran 2023 tarihinde 36. bölümüyle sezon finali yapan dizinin 2. sezon ilk tanıtımında Ferit ve Seyran'ın yalı içerisindeki düğün hazırlığı seyircileri oldukça heyecanlandırdı.
YALI ÇAPKINI 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Yalı Çapkını'nın 2. sezon tanıtımında henüz net bir tarih verilmedi. Ekranların sevilen dizisi 37. bölümüyle yakında her cuma izleyicisiyle bulaşacak.
Yalı Çapkını yeni sezon tanıtımına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar
SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir.
Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur.
Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.
TARO EMİR TEKİN KADRODA
Son yılların parlayan isimlerinden Taro Emir Tekin, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna yeni sezonda dahil olan isimlerden biri. Tekin, Halis Ağa'nın Londra'da yaşayan kızı Nükhet'in oğlu olan Kaya'ya hayat verecek.
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