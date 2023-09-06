Ömer yeni sezon ne zaman başlayacak? Ömer 2. sezon 1. bölüm hangi gün yayınlanacak?

ÖMER DİZİSİ KONUSU

Üç kardeşin en küçüğü olan Ömer, iç dünyası zengin, sakin ve öz konuşan bir karakterdir. Günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze'ye aşık olur. Gamze ise Ömer ile birlikte olma cesaret ve yürekliliğine sahip olmasına rağmen korkak davranır. Geçmişte yaşadıkları, bu cesaretini kırarken bir yandan da düzene sokmaya çalıştığı hayatında yeniden yolunu kaybetmenin korkusunu yaşar. Ömer ise ablası, abisi ve babası tarafından istemediği bir evliliğe zorlanır. Gamze ile Ömer bütün zorluklara karşı direnerek aşklarını tutkuyla sürdürmeye çalışsalar da engelleri çok büyük olacaktır.