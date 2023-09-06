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Ömer yeni sezon ne zaman başlayacak? Ömer 2. sezon 1. bölüm hangi gün yayınlanacak?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2023
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Ömer yeni sezon ne zaman başlayacak? Ömer 2. sezon 1. bölüm hangi gün yayınlanacak?

Star TV'de büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen "Ömer" dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Barış Falay'ın üstlendiği dizi, ilk kez 9 Ocak'ta seyirciyle buluşmuş ve büyük ilgi görmüştü. 12 Haziran'da sezon finali yaparak ekranlara veda eden dizi, şimdi yeni sezonuyla tekrar izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. "Ömer" dizisinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağına ilişkin son gelişmeler...

Star TV'de büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen "Ömer" dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Barış Falay'ın üstlendiği dizi, ilk kez 9 Ocak'ta seyirciyle buluşmuş ve büyük ilgi görmüştü. 12 Haziran'da sezon finali yaparak ekranlara veda eden dizi, şimdi yeni sezonuyla tekrar izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. "Ömer" dizisinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağına ilişkin son gelişmeler...

ÖMER 2. YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Barış Falay'ın paylaştığı 'Ömer' 2. sezonu 11 Eylül Pazartesi Saat 20:00'de Star'da ekranlara gelecek.

ÖMER DİZİSİ KONUSU

Üç kardeşin en küçüğü olan Ömer, iç dünyası zengin, sakin ve öz konuşan bir karakterdir. Günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze'ye aşık olur. Gamze ise Ömer ile birlikte olma cesaret ve yürekliliğine sahip olmasına rağmen korkak davranır. Geçmişte yaşadıkları, bu cesaretini kırarken bir yandan da düzene sokmaya çalıştığı hayatında yeniden yolunu kaybetmenin korkusunu yaşar. Ömer ise ablası, abisi ve babası tarafından istemediği bir evliliğe zorlanır. Gamze ile Ömer bütün zorluklara karşı direnerek aşklarını tutkuyla sürdürmeye çalışsalar da engelleri çok büyük olacaktır.

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haluk'un Tuna'yı götürmesiyle kahrolan Gamze, oğlunun sevgisi ve güvenini kaybettiğini görmenin acısını yaşar. Onu geri almaya çalışsa da Haluk'un Tuna ve onun için hazırladığı plan Gamze'yi daha büyük bir çıkmaza doğru sürükler. Gamze'nin üzülmesine dayanamayan Ömer, Tuna'yı geri almak için ailesi ve Erdal'la birlikte harekete geçer.

Emine'yi okuldan alan ve Yaman'dan ayrılması için baskılarını artıran Nisa ve Hakan, devreye Reşat'ın girmesiyle geri adım atar. Fakat her şeye rağmen aşklarından vazgeçmek istemeyen Yaman ve Emine, kavuşabilmenin sadece bir yolu olduğunu fark eder.

Ömer'in hamlesiyle öfkesinden deliye dönen Haluk, Ömer'e bu işte yardım edenlerden hesap sormak için geri döner. Onun bu dönüşü, Ademoğlu ailesini derinden etkileyecek olayların fitilini ateşler.

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