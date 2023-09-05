atv’nin yeni dizisi “Safir” ilk bölümüyle çok konuşuldu
Safir gece boyunca sosyal medya gündeminden düşmedi. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizinin ilk bölüm etiketi #Safir bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi. #Safir zirveye yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.
Yaman ve Feraye aşkının nasıl ilerleyeceği ise gecenin en çok merak edilen sorusu oldu. Safir dizisi için imaj değişikliği yapan İlhan Şen'in yeni tarzı izleyiciden tam not aldı.
Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizinin yapımını NTC Medya üstlenirken, etkileyici hikayesi ise Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait. Senaryosunu Burcu Över'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor.
DİZİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Gülsoy ailesinin ortanca oğlu Yaman ağabeyi Ateş'in Amerika'dan dönmesiyle çocukluk aşkı Feraye'ye evlilik teklif etmek istedi. Ancak Yaman iş ortakları Vural'ın oğlu Bora ile kavga etti. Küçük kardeşi Okan, Yaman'ı korumak için Bora'yı ağır yaraladı ve öldüğünü düşünerek göle attı.
Olay anına şahit olan Feraye'nin üvey annesi Cemile, Yaman'ı tehdit ederek kızı Aleyna ile evlenmeye zorladı. Yaman ailesini korumak için Aleyna'ya evlenme teklif etti.
Durumu öğrenen Feraye hayatından vazgeçme noktasına gelmişken, Gülsoyların büyük oğlu Ateş onu kurtardı; Feraye kendine geldiğinde hamile olduğunu öğrendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS tercih sonuç takvimi açıklandı mı?
- 100 bin taşerona kadro listesi şekillendi! Meclis tarihine dikkat! Belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen için...
- ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023-2024 | Bakan Tekin müjdeyi duyurdu! Öğretmen atamaları ne zaman başlayacak?
- O iller için kritik uyarı: Bardaktan boşanırcasına yağacak! Sonbahar geldi, yağmur, sağanak ve soğuk dozunu artıracak!
- 2024 yılında SGK emekli olacak şanslı grup netleşti! 1800 gün kazanç torbaya eklendi! 7200 günle 51, 52, 53, 55 yaşında emeklilik...
- Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne? Bugüne kadar çıkmış tüm MİLYONLUK sorular ve cevapları...
- Yeni halka arz olacak hisseler! 5-6 Eylül halka arz talep toplama saatleri ve listesi! ebebek, Tarkim, GIPTA ofis...
- Emekli maaş zam oranı belli oldu! %35.25 oranla SSK - Bağkur'luya 10.143 TL, Memura 32.297 TL maaş! İntibak, kümülatif artış, 3600 ek gösterge...
- OVP yarın mı açıklanacak, ne zaman? 2023 Orta Vadeli Program nedir, ne demek?
- KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023? Asil ve Yedek Listesi...
- 1, 2, 3, 4 çocuklu ailelere nakdi yardım! Başvuru formunu doldurana 4 bin 358 lira verilecek! TCKN son hanesi 2, 4, 6, 8, 10 olanlar...
- Dilekçesini verene 7.323 TL ödenecek! e-Devlet'ten başvuranın hesabına yatıyor! Maaşlar 2024 Ocak ayında...