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atv’nin yeni dizisi “Safir” ilk bölümüyle çok konuşuldu

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 05.09.2023
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atv’nin yeni dizisi “Safir” ilk bölümüyle çok konuşuldu

Safir gece boyunca sosyal medya gündeminden düşmedi. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizinin ilk bölüm etiketi #Safir bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi. #Safir zirveye yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Yaman ve Feraye aşkının nasıl ilerleyeceği ise gecenin en çok merak edilen sorusu oldu. Safir dizisi için imaj değişikliği yapan İlhan Şen'in yeni tarzı izleyiciden tam not aldı.

Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizinin yapımını NTC Medya üstlenirken, etkileyici hikayesi ise Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait. Senaryosunu Burcu Över'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor.

DİZİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Gülsoy ailesinin ortanca oğlu Yaman ağabeyi Ateş'in Amerika'dan dönmesiyle çocukluk aşkı Feraye'ye evlilik teklif etmek istedi. Ancak Yaman iş ortakları Vural'ın oğlu Bora ile kavga etti. Küçük kardeşi Okan, Yaman'ı korumak için Bora'yı ağır yaraladı ve öldüğünü düşünerek göle attı.

Olay anına şahit olan Feraye'nin üvey annesi Cemile, Yaman'ı tehdit ederek kızı Aleyna ile evlenmeye zorladı. Yaman ailesini korumak için Aleyna'ya evlenme teklif etti.

Durumu öğrenen Feraye hayatından vazgeçme noktasına gelmişken, Gülsoyların büyük oğlu Ateş onu kurtardı; Feraye kendine geldiğinde hamile olduğunu öğrendi.

SAFİR DİZİSİ 1. BÖLÜM İZLE! SAFİR DİZİSİ 1. BÖLÜM İZLE!
Safir 2. bölüm fragmanı | Seninle evleneceğim! SAFİR 2. BÖLÜM FRAGMANI | "SENİNLE EVLENECEĞİM!"
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