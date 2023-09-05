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Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu? ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman, hangi gün? 05 Eylül yayın akışı...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2023
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Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu? ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman, hangi gün? 05 Eylül yayın akışı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, yoğun bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yarışmacı Rabia Birsen Güvercin'in, milyonluk soruya kadar gelmeyi başarmasının hemen ardından yeni bölüm araştırmaları başladı. İzleyiciler milyonluk soruyu ve yarışmacının doğru yanıt verip vermeyeceğini heyecanla takip ediyor. İşte ATV 05 Eylül yayın akışı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, yoğun bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yarışmacı Rabia Birsen Güvercin'in, milyonluk soruya kadar gelmeyi başarmasının hemen ardından yeni bölüm araştırmaları başladı. İzleyiciler milyonluk soruyu ve yarışmacının doğru yanıt verip vermeyeceğini heyecanla takip ediyor. İşte ATV 05 Eylül yayın akışı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi.

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde 400.000 TL değerindeki soruyu bilen yarışmacı Rabia Birsen Güvercin geceye damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu, 400.000 TL'lik soruyu bilerek 1 milyon liralık soruyu açtırmaya hak kazanan Rabia'yı alnından öptü.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü 10 Eylül 2023 saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak.

5 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

,20: 00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi TV'de İlk - Yerli Sinema

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