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SAFİR İLK BÖLÜM CANLI İZLE! 4 Eylül ATV yeni dizi Safir 1. bölüm, son bölüm kesintisiz canlı yayın izle!

ATV ekranlarının yeni dizisi Safir için beklenen gün geldi. Türk televizyonunun dikkat çekici yapımlarından biri olan "Safir" dizisi, başrollerini deneyimli oyuncu İlhan Şen, genç yetenek Özge Yağız ve başarılı oyuncu Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı bir aile dramını konu alıyor. 4 Eylül Pazartesi günü atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizi, hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla büyük bir merakla bekleniyor. İşte, Safir 1. bölüm canlı izle ekranı!

Giriş Tarihi: 04.09.2023 17:43
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SAFİR İLK BÖLÜM CANLI İZLE! 4 Eylül ATV yeni dizi Safir 1. bölüm, son bölüm kesintisiz canlı yayın izle!

Safir dizisi 1. bölüm canlı izle! ATV ekranlarının yeni dizisi Safir, konusu ve oyuncuları ile dikkat çekmeyi başardı. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizi ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Ailelerin karmaşık hayatlarını konu edinen diznin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, Safir 1. bölüm canlı izle şeklinde sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Eylül ATV Safir 1. bölüm canlı izle linki!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SAFİR İLK BÖLÜM CANLI İZLE! 4 Eylül ATV yeni dizi Safir 1. bölüm, son bölüm kesintisiz canlı yayın izle!

Dizinin 1. bölümünü izlemek için aşadığaki linke tıklayınız!

ATV SAFİR DİZİSİ 1.BÖLÜM CANLI İZLE!

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SAFİR İLK BÖLÜM CANLI İZLE! 4 Eylül ATV yeni dizi Safir 1. bölüm, son bölüm kesintisiz canlı yayın izle!

SAFİR 1. BÖLÜM KONUSU

Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler.

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SAFİR İLK BÖLÜM CANLI İZLE! 4 Eylül ATV yeni dizi Safir 1. bölüm, son bölüm kesintisiz canlı yayın izle!

Abisinin kesin dönüş yapmasıyla Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya karar verir..

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SAFİR İLK BÖLÜM CANLI İZLE! 4 Eylül ATV yeni dizi Safir 1. bölüm, son bölüm kesintisiz canlı yayın izle!

Ancak o gece küçük kardeşi Okan'la başlarına gelen felaket tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını alt üst edecektir..