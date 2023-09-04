SAFİR İLK BÖLÜM CANLI İZLE! 4 Eylül ATV yeni dizi Safir 1. bölüm, son bölüm kesintisiz canlı yayın izle!

ATV ekranlarının yeni dizisi Safir için beklenen gün geldi. Türk televizyonunun dikkat çekici yapımlarından biri olan "Safir" dizisi, başrollerini deneyimli oyuncu İlhan Şen, genç yetenek Özge Yağız ve başarılı oyuncu Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı bir aile dramını konu alıyor. 4 Eylül Pazartesi günü atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizi, hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla büyük bir merakla bekleniyor. İşte, Safir 1. bölüm canlı izle ekranı!