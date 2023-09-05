Gelinim Mutfakta puan durumu 5 Eylül 2023 | Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
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Gelinim Mutfakta 5 Eylül puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. İşte, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı sorusunun cevabı ve günün birincisi...
Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, 5 Eylül 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA 5 EYLÜL KİM BİRİNCİ OLDU?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 4 EYLÜL KİM KAZANDI?
Gün boyunca en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Melike oldu.
PUAN DURUMU
Melike: 17
Tuğba: 14
Esra: 14
Gülenay: 7
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- Gelinim Mutfakta puan durumu 5 Eylül 2023 | Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
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