Aldatmak'ın kadrosuna sürpriz transferler! Güç savaşları çoğaldı
atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Aldatmak' dizisi izleyicilerin büyük ilgisiyle karşılaşan ilk sezonunun ardından yeni sezon için hazırlıkları tamamladı.
Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Aras Aydın, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken ve Nursel Köse'nin yer aldığı diziye ikinci sezonda sürpriz isimler eklendi.
Başarılı oyuncu Berkay Ateş, Mualla'nın yeğeni 'Kahraman'a hayat verirken İlayda Çevik, Sezai'nin yıllardır konuşmadığı kızı 'İpek', Alize Gördüm ise Tarık'ın yeğeni 'Azra' olarak izleyici karşısına çıkacak.
Hikayeye dahil olan yeni karakterlerle güç savaşlarının seyri değişecek. Büyük sürprizlerin yer aldığı 'Aldatmak' ikinci sezonuyla yakında atv'de.
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