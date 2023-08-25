atv ekranının fenomen dizisi Aldatmak ikinci sezon için sete çıktı
atv’nin, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Aldatmak’ dizisi izleyicilerin büyük ilgisiyle karşılaşan ilk sezonunun ardından yeni sezon için hazırlıkları tamamladı.
Usta oyuncu Vahide Perçin'in hayat verdiği Güzide karakterinin ailesini bir arada tutmak için verdiği mücadelenin ekrana geldiği 'Aldatmak' ikinci sezonda heyecanı iyice artırıyor.
İlk sezonu nefes kesen bir noktada bırakan dizinin nasıl ilerleyeceği büyük merak konusu oldu.
Büyük sürprizlerin yer aldığı 'Aldatmak' ikinci sezonuyla yakında atv'de.
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