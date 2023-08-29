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Gelinim Mutfakta 29 Ağustos puan durumu | Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu, kim birinci oldu 2023?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.08.2023
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Gelinim Mutfakta 29 Ağustos puan durumu | Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu, kim birinci oldu 2023?

Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, 29 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim sorgulanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, 29 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

29 AĞUSTOS 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

28 AĞUSTOS 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta progrmaında dün çeyrek altın kazanan isim Elif oldu.

28 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

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