Gelinim Mutfakta 30 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
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Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. İşte, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı sorusunun cevabı ve günün birincisi...
Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, 30 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA 30 AĞUSTOS GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 29 AĞUSTOS GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta Günün Birincisi çilekli kup'u en iyi yaparak puanları toplayan gelin Melike oldu.
PUAN DURUMU
MELİKE- 22
ELİF- 15
TUĞBA- 13
ESRA- 6
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- Gelinim Mutfakta 30 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
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