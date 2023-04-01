1 Nisan 2023 Cumartesi TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam televizyonda hangi diziler var? ATV, TV8 , STAR TV, SHOW TV...

1 Nisan 2023 TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda hangi dizi ve programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Cumartesi günü birbirinden iddialı yapımlar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var? İşte, 1 Nisan 2023 Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...