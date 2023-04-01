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1 Nisan 2023 Cumartesi TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam televizyonda hangi diziler var? ATV, TV8 , STAR TV, SHOW TV...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2023
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1 Nisan 2023 Cumartesi TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam televizyonda hangi diziler var? ATV, TV8 , STAR TV, SHOW TV...

"Bugün televizyonda hangi diziler var?" sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Televizyon izleyicileri 1 Nisan Cumartesi akşamı hangizi dizi ve programların yayınlanacağını merak ediyor. Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler, Bu akşam televizyonda hangi diziler var? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...

1 Nisan 2023 TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda hangi dizi ve programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Cumartesi günü birbirinden iddialı yapımlar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var? İşte, 1 Nisan 2023 Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...

1 NİSAN 2023 BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba
08:00 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:15 Aile
04:45 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi
07:00 Hz. Ömer
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
13:00 Bir Küçük Gün Işığı
15:45 Aldatmak
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:00 Kraliçe
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Yıldız De Bana
02:45 Çok Güzel Hareketler 2
03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Çöp Adam
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
11:45 Ömer
13:50 Yerli Dizi Tekrar
15:45 Yüz Yıllık Mucize
18:15 Star Haber
19:35 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yüz Yıllık Mucize
22:30 Ömer
01:15 Yüz Yıllık Mucize
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:12 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye'nin Doktorlar
09:00 Kırmızı Oda
11:00 Gazete Magazin
12:30 Survivor Panorama
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)
02:45 Gazete Magazin
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)
05:30 Canım Annem

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