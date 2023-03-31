Ateş Kuşları 11.bölüm fragmanı izle! ATV Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV ekranlarının yeni dizisi Ateş Kuşları 10. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı izlemek isteyenler, Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izle linki.
"Ateş Kuşları 11.bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Ateş Kuşları dizisi 10. son bölümüyle 31 Mart 2023 Cuma günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Diziyi ATV yayın akışı saatlerinde izleyen ve yeni bölümde olacakları öğrenmek isteyenler Ateş Kuşları 11. bölüm fragmanı izle şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Peki, ATV Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATEŞ KUŞLARI 11.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Aşağıda bulunan linkle dizinin yeni bölüm fragmanını yayınlandığında izleyebilirsiniz.
ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Gülayşe, çevresindeki sır çemberinden habersiz Barbaros'la kimsesiz çocuklara yardım etmenin hayalini kurar. Onlar için bir iftar sofrası hazırlar. Hep birlikte yemek yerken izledikleri televizyonda şimdi Nizam canlı yayındadır.
Kızına seslenir. Gülayşe'nin tüm dikkati televizyondaki gözü yaşlı babadadır. Yoksa babası olduğunu öğrenecek mi?
Mercan'ın köşkte çalıştığını öğrenen Ali yıkılır. Bu kez hayatta en yakınından yemiştir darbeyi. Öfkesini de beraberinde götürür ve Ateş Kuşları'nı terk eder. Soluğu geçmişin sayfalarından çıkan Fidan'ın yanında alır. Mercan, Fidan ismini duyar duymaz Ali'nin peşine düşecektir.Geçmişte ise Sabit'i ailesinin yanında yalnız bırakamayan Köksüzler, Fidan ile tanışır.
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