Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Mart dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
31 Mart Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 31 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
31 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 31 Mart Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 31 Mart 2023 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?
31 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
31 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada Show TV'de ekrana gelen "Kızılcık Şerbeti", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Ateş Kuşları" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2.sırada "Yalı Çapkını", 3.sırada "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti yer aldı. Kanal D'nin yeni yarışma programı "Yıldız de Bana" Total'de 45., AB'de 35. sırada reyting yarışına dahil oldu.
30 MART REYTİNG SONUÇLARI
30 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Camdaki Kız", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Aldatmak", 3.sırada "Atv Ana Haber" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 3.sırada "Aldatmak" yer aldı.
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- Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Mart dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
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