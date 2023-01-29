"Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 29 Ocak Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?" sorusunun cevabı...