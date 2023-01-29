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Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

"Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 29 Ocak Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?" sorusunun cevabı...

SORU: Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?

A: Mehmed

B: Selim

C: Mahmud

D: Mustafa

CEVAP: A

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