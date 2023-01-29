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Çekiç atma, cirit atma ve disk atmadaki dünya rekoru derecelerinin, en uzağa atılandan en yakına atılana doğru sıralaması nedir?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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Çekiç atma, cirit atma ve disk atmadaki dünya rekoru derecelerinin, en uzağa atılandan en yakına atılana doğru sıralaması nedir?

Çekiç atma, cirit atma ve disk atmadaki dünya rekoru derecelerinin, en uzağa atılandan en yakına atılana doğru sıralaması nedir?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 29 Ocak Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Çekiç atma, cirit atma ve disk atmadaki dünya rekoru derecelerinin, en uzağa atılandan en yakına atılana doğru sıralaması nedir?” sorusunun cevabı...

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Çekiç atma, cirit atma ve disk atmadaki dünya rekoru derecelerinin, en uzağa atılandan en yakına atılana doğru sıralaması nedir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

SORU: Çekiç atma, cirit atma ve disk atmadaki dünya rekoru derecelerinin, en uzağa atılandan en yakına atılana doğru sıralaması nedir?

A: Çekiç atma, cirit atma, disk atma

B: Cirit atma, çekiç atma, disk atma

C: Disk atma, cirit atma, çekiç atma,

D: Cirit atma, disk atma, çekiç atma

CEVAP:B

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