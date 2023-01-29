Hangisi "anlık" anlamına gelmez?
TELEVİZYON ahaber.com.tr
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 29 Ocak Pazar günü sorulan "Hangisi "anlık" anlamına gelmez?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...
"Hangisi "anlık" anlamına gelmez?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki 29 Ocak 2023 tarihinde "Hangisi "anlık" anlamına gelmez?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?
SORU:Hangisi "anlık" anlamına gelmez?
A: Entelekt
B: Spontane
C: Aktüel
D: Enstantene
CEVAP: C
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