Türkiye ‘Ateş Kuşları’nın duygu yüklü o sahnelerini konuşuyor! Gülayşe’yi ‘Köksüzler’ sahiplendi

Mercan'ın "İsmi ne olsun? Gülayşe olsun mu? Annem Ayşe'ydi ya, hiç gülmedi ya… Bu Gülayşe olsun; gülsün" diyerek sahiplendikleri bebeğin isminin Gülayşe olmasına karar verdiler.

Beş sokak çocuğunu dilendiren Çatal da, Köksüzler'in yanındaki bebeği görünce arbede çıkarıp, bebeği onlardan almak istedi.