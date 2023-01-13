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Türkiye ‘Ateş Kuşları’nın duygu yüklü o sahnelerini konuşuyor! Gülayşe’yi ‘Köksüzler’ sahiplendi

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Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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Türkiye ‘Ateş Kuşları’nın duygu yüklü o sahnelerini konuşuyor! Gülayşe’yi ‘Köksüzler’ sahiplendi

Merakla beklenen yeni dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Ateş Kuşları’nın heyecanla takip edilen birinci bölümünde, gizemli bir kişi tarafından çöp kutusuna bırakılan bebek Gülayşe’yi, kendilerine ‘Köksüzler’ adını veren beş sokak çocuğu sahiplendi.

'Ateş Kuşları'nın ilk bölümünde, 23 yıl önce gizemli bir kişi tarafından çöpe bırakılan bebeği, birbirlerine kan bağıyla değil can bağıyla bağlı olan, yaşları 6 ila13 arasında değişen beş sokak çocuğu; Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit ve Kara buldu.

Köksüzler'in ablası Mercan'ın isteği üzerine bebeği sahiplendiler.

Mercan'ın "İsmi ne olsun? Gülayşe olsun mu? Annem Ayşe'ydi ya, hiç gülmedi ya… Bu Gülayşe olsun; gülsün" diyerek sahiplendikleri bebeğin isminin Gülayşe olmasına karar verdiler.

Beş sokak çocuğunu dilendiren Çatal da, Köksüzler'in yanındaki bebeği görünce arbede çıkarıp, bebeği onlardan almak istedi.

Öte yandan aynı gece Köksüzler'in ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bir günaha gebeydi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 1. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

TÜRKİYE 'ATEŞ KUŞLARI'NI NEFESLERİNİ TUTARAK İZLEDİ

Ali konuştu, büyük sır perdesi aralandı; Gülayşe bu büyük sırrı öğrenebilecek mi?

Sezonun merakla beklenen yeni dizisi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki ilk bölümüyle büyük bir ilgiye mazhar oldu.

Gülayşe'nin, Komiser Barbaros'a ilgi duyması Ali ve Mercan'ı telaşlandırırken, yıllardır taşıdıkları büyük sırrın Gülayşe tarafından öğrenilmesinin tedirginliğini yaşadılar.

'Ateş Kuşları'nın ilk bölümünde sokak çocuğu Yakup, kendisini kurtarmak isterken yanlışlıkla Gülayşe'yi yaraladı.

Olayın ardından sokak çocuğu vakasının peşine düşen Komiser Barbaros, Gülayşe'nin hastaneden kaçmasından şüphelenerek onun peşine düştü.

Gülayşe'nin içinde bulunduğu kamyonu takip eden Komiser Barbaros, 'Ateş Kuşları Mola Yeri'ne gitti. 23 yıl önce kaybolan bebeğin Gülayşe olduğundan şüphelenen Barbaros, polis kimliğini saklayarak Gülayşe'yle yakınlık kurdu.

Gülayşe'nin doğum günü nedeniyle Sabit'in çektiği fotoğraflardan birini gizlice alan Barbaros gerçeğin peşine düştü.



Gülayşe'nin, Barbaros'a yakınlık duyması Ali ve Mercan'ı tedirgin etti.

Gülayşe'nin, Barbaros ile görüşmemesini istediler. Ali'nin "Bir daha o Barbar denen herifi görmesin. Sokak çocuklarının yanına da gitmesin, buradan çıkmasın. Eğer Çatal bizi bulursa..." sözlerini Mercan, "Gülayşe annesini senin öldürdüğünü öğrenir" diyerek sırlarının ortaya çıkmasının tedirginliğini yaşadı.

Gülayşe'yi başta babası olmak üzere tüm ailesine hasret bıraktıkları için acı ve suçluluk duyan Ali ile Mercan, Gülayşe'nin bu sırrı öğrenmemesi için birbirlerine söz verdiler.

Büyük sır perdesi aralandı BÜYÜK SIR PERDESİ ARALANDI

Türkiye bu sahneleri konuşuyor TÜRKİYE BU SAHNELERİ KONUŞUYOR

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