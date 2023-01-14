13 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde kim birinci oldu? Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...

13 Ocak 2023 Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 13 Ocak Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sonuçları....

DÜN REYTİNGLERDE KİM BİRİNCİ OLDU?

Dün ekranlara Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Masterchef ünlüler, Barbaros Hayreddin ve Kızılcık Şerbeti gibi önemli yapımlar geldi. 13 Ocak Cuma gününün reyting sonuçları ise henüz açıklanmadı.