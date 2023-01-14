13 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde kim birinci oldu? Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...
Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 13 Ocak Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, "13 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı?" İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler...
13 Ocak 2023 Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 13 Ocak Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sonuçları....
DÜN REYTİNGLERDE KİM BİRİNCİ OLDU?
Dün ekranlara Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Masterchef ünlüler, Barbaros Hayreddin ve Kızılcık Şerbeti gibi önemli yapımlar geldi. 13 Ocak Cuma gününün reyting sonuçları ise henüz açıklanmadı.
12 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
12 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Camdaki Kız", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada ATV'de yayınlanan "Aldatmak", 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.
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