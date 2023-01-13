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Ateş Kuşları 1. bölüm izle | Ateş Kuşları ilk bölüm izle

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Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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Ateş Kuşları 1. bölüm izle | Ateş Kuşları ilk bölüm izle

Ateş Kuşları 1. bölüm canlı izle! Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümüyle izleyici ile buluştu. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları’nın tanıtımına, "Biz birbirimize yeteriz. Biz küllerinden doğan ateş kuşlarıyız…" sözleri damga vurdu. Ateş Kuşları 1. Bölüm canlı izle…

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