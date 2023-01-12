12 Ocak 2023, Perşembe
Ateş Kuşları’nın Ali'si Görkem Sevindik sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı
Atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları ile ekrana dönen Görkem Sevindik tüm dikkatleri üzerine çekti. Duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulacak işleri arasında yerini şimdiden alan dizide Ali Ateş karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatını kameralardan uzakta tutan Sevindik'in sessiz sedasız evlendiği eşi bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 12.01.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 12:50
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