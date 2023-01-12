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Ateş Kuşları’nın Ali'si Görkem Sevindik sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

Atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları ile ekrana dönen Görkem Sevindik tüm dikkatleri üzerine çekti. Duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulacak işleri arasında yerini şimdiden alan dizide Ali Ateş karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatını kameralardan uzakta tutan Sevindik'in sessiz sedasız evlendiği eşi bakın kim çıktı!

Giriş Tarihi: 12.01.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 12:50
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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

Ateş Kuşları dizisi ekrana damgasını vurmaya hazırlanırken dizinin oyuncuları şimdiden yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

Görmezden ve duymazdan gelinen sokak çocuklarının hikayesini etkileyici bir dille anlatan dizide Ali Ateş karakterine hayat veren Görkem Sevindik seyirciler tarafından yakın takibe alındı.

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

Özel hayatını kameralardan uzakta tutan Sevindik'in sessiz sedasız evlendiği eşi bakın kim çıktı!

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

İşte Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in güzeller güzeli eşi…

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

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