Ateş Kuşları’nın Ali'si Görkem Sevindik sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

Atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları ile ekrana dönen Görkem Sevindik tüm dikkatleri üzerine çekti. Duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulacak işleri arasında yerini şimdiden alan dizide Ali Ateş karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatını kameralardan uzakta tutan Sevindik'in sessiz sedasız evlendiği eşi bakın kim çıktı!