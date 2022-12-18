Kardeşlerim'de Leyla Kadir’in kazasının ardındaki gerçekleri öğrendi!
Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı sevilen dizi “Kardeşlerim” Cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
72. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
ŞENGÜL'ÜN YARDIMINA AKİF YETİŞTİ
Hastaneye yetiştirilen Şengül bebeği sağ salim doğurdu. Umut herkesin umudu oldu. Gönül'ün bilerek yardım etmediğini gören Akif ise bunu kendi lehine çevirip ona şantaj yaptı. Orhan'ın bebeğe olan ilgisini kıskanan Gönül, dünyayı herkese çekilmez hale getirirken Şengül ise mutludur.
DORUK İLE ASİYE'NİN ARASI AÇILIYOR
Doruk'un annesine inanması Asiye'yi yaralar. Doruk ise annesini konfeksiyon atölyesine yüzleşmeye götürür. Nebahat çoktan kendini sağlama almıştır. Adam onu tanımadığını ve işten tasarruf yüzünden çıkartıldığını söyler. Annesine inanmak isteyen Doruk ile Asiye'nin arası iyice açılır ve Nebahat bu fırsatı kaçırmaz. Melis ile Doruk'u yakınlaştırmaya çalışır.
TOLGA'NIN BABASI EVE BASKIN YAPIYOR
Tolga'nın yerini öğrenen babası ise eve baskın yapar. İçeride Oğulcan vardır ve önce ona patlar. Her şeyi kırıp dökmeye başlar. Tolga da eve gelince işler iyice kızışır. Oğulcan ve Tolga ondan kaçarken aniden çıkan araba Ahmet'e çarpar. Ona çarpan ise Gönül'dür.
Kadir'in kaza görüntüleri Leyla'nın eline geçiyor. Oğulcan, Afra'nın kırılan telefonu yerine annesinin sakladığı telefonunu verir. Afra ise telefonu Leyla'ya verir. Telefonu kurcalayan Leyla, Kadir'in kaza görüntülerini bulur ve gördükleri karşısında şok olur.
Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ocak tatili hangi gün, ne kadar sürecek? 2022-2023 Ocak'ta karneler ne zaman alınacak? 2022-2023 MEB TAKVİMİ
- Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek tığ gibi olmuştu! Feyza Civelek’ten dikkat çeken açıklama geldi! ‘Devrimizin midesizleştiği…’
- TOKİ Sivas, SUŞEHRİ, MERKEZ, ŞARKIŞLA CANLI İZLE! Sivas TOKİ 2+1, 3+1 daire kura sonuç öğrenme ekranı! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ
- Sosyal medya bunu konuşuyor! Rihanna ve ASAP Rocky bebeklerini ilk defa paylaştı! Bakın dünya starının bebeği kime benziyor?
- EYT'liye KAZANÇLI EMEKLİLİK! Maaşa göre ÖDEME ortaya çıktı! 2023 Ocak'tan sona en az 97.060 TL hesaplarda! 4A, 4B, 4C....
- Tarım Kredi Marketlerde YILBAŞI KAMPANYASI BAŞLADI: 18-31 Aralık indirimli katalog!
- TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUCU: Gümüşhane TOKİ 398 konut kura CANLI İZLE! Kürtün, Merkez, Özkürtün, Köse NİHAİ İSİM LİSTESİ
- TOKİ Gümüşhane kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Gümüşhane TOKİ sonuçları ne zaman, saat kaçta? Köse, Kürtün, Merkez... TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ!
- 30 Dakikada ağrılarınızı YOK EDİYOR! Kulağınıza koyup bekletin mucizeye şahit olun! İşte, o yöntem...
- AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE:17 Aralık 2022 benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara...
- Gönül Dağı 17 Aralık yeni bölüm CANLI İZLE! TRT 1 Gönül Dağı 78. bölüm TEK PARÇA İZLE! TRT 1 son bölüm...
- THY'DEN MÜJDE! Yeni kabin memuru ve pilot alacak! 2023 yılı Türk Hava Yolları personel alımı ne zaman, şartları neler?