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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Aşkını böyle ilan etti

Kardeşlerim'in Sarp'ı Atakan Özkaya gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı. Dizideki performansıyla bu sezona damgasını vuran Özkaya son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Özkaya aşk hayatıyla merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ünlü oyuncuyla ilişkisini duyurdu. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Atakan Özkaya'nın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 17.12.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 16:27
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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Aşkını böyle ilan etti

Kardeşlerim'de canlandırdığı Sarp karakteriyle ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Atakan Özkaya özel hayatıyla yakın takibe alındı.

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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Aşkını böyle ilan etti

Aşk hayatıyla merak konusu olan yakışıklı oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ünlü oyuncuyla ilişkisini duyurdu.

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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Aşkını böyle ilan etti

İşte Kardeşlerim'in yıldızı Atakan Özkaya'nın sevgilisi...

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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Aşkını böyle ilan etti

ÖZNUR SERÇELER VE EŞİ YİĞİT GÜVEN

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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Aşkını böyle ilan etti

Güven, aynı zamanda oyuncu Seda Güven'in de kardeşi.