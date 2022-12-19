Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir için yüzleşme zamanı
Atv ekranlarında seyircisiyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam’da bu hafta neler olacak? 14. bölümde neler yaşanacak? Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Hakan Karahan gibi isimlerin yer aldığı başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çeken konusu ile Ben Bu Cihana Sığmazam seyircileri ekran başına kilitliyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 14. bölümünde neler olacak? İşte ayrıntılar…
Atv'nin yoğun ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde neler olacak?
Jean Luc, Gülendam'a kaybettiği oğlu Yıldırım Türk'ün oğlu olduğunu ve babasının intikamını almaya geldiğini söyler. Gülendam, Jean Luc'un babasının intikamını kimden alacağını merak eder.
Jean Luc, Gülendam'a Cezayir ve ailesiyle ilgili sırlar verir. Gülendam, ailesini temelden sarsacak bilgilere inanmak istemese de içine bir kuşku düşer.
Tatavlalı, Jean Luc'un kim olduğunu çözmeye çalışırken, bir yandan da Cezayir'in zayıf düştüğünü görüp onu tuzağına çeker. Tatavlalı, Cezayir'i akıl oyunlarıyla dolu sürpriz tuzaklara çeker. Cezayir'in ailesiyle ilgili bazı durumlarla yüzleşmesini sağlar.
Leyla, Meltem'e Firuze'den çaldığı bilekliği geri vermesi için baskı yapar. Meltem ve Leyla, Firuze'den özür dilemek için görüşme talebinde bulunur. Leyla ve Firuze'nin karşılaşmasında Leyla, Firuze'yi derinden yaralayacak sözler eder.
Leyla'nın Firuze'den zorla özür diletmesi Meltem'in Leyla'ya düşman olmasına sebep olur. Meltem'in üzüntüsünü gören Bekir, farklı hesaplar yapmaya başlar. Bekir geri dönülmez yollara girmek üzeredir.
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