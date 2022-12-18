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Kim Milyoner Olmak İster?’de 1000. bölüm heyecanı! Ünlü isimler büyük ödül için yarışacak

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 18.12.2022
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Kim Milyoner Olmak İster?’de 1000. bölüm heyecanı! Ünlü isimler büyük ödül için yarışacak

ATV’nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?', bu akşam 1000’inci bölümle izleyiciyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen programın bu özel yayınına, kanalın sevilen dizilerinin oyuncuları katılacak. Kim Milyoner Olmak İster?'de ünlü isimler büyük ödül için mücadele edecek.

Ekranların sevilen ve çok seyredilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 1000. bölümüne ulaştı. Bu özel bölümde kanalın sevilen dizi oyuncuları yarışacak.

Bu özel bölümde Kardeşlerim dizisinden Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yalnız Kurt'tan Jessica May, Hasan Denizyaran, Aldatmak'tan Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim yarışmacı koltuklarına oturacak.

ÖDÜL BAĞIŞLANACAK

Kazanılan para ödülleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanacak. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla bu akşam 20.00'da ekrana geliyor.

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