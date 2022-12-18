Kim Milyoner Olmak İster?’de 1000. bölüm heyecanı! Ünlü isimler büyük ödül için yarışacak

ÖDÜL BAĞIŞLANACAK

Kazanılan para ödülleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanacak. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla bu akşam 20.00'da ekrana geliyor.